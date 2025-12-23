Un duro golpe sacudió a O’Higgins, luego que este lunes se confirmara el adiós del técnico Francisco Meneghini quien tras una temporada en el conjunto rancagüino logró una clasificación a Copa Libertadores después de 9 años sin competencias internacionales.

Con el correr de las horas, en Universidad de Chile confirmaron que el entrenador rosarino de 37 años era el primer candidato para asumir la banca azul tras la salida de Gustavo Álvarez. La noticia causó impacto en Rancagua, especialmente en el plantel del Capo de Provincia.

Francisco Meneghini se convertirá en el próximo DT de la U, si se llega a un acuerdo (Photosport).

En esa línea, el arquero Jorge Deschamps criticó duramente la gestión de la actual dirigencia (liderada por Matías Ahumada y Christian Bragarnik). “Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que ‘Paqui’ no continuará en O’Higgins. Lo lamento muchísimo”, reconoció el experimentado portero en conversación con Radio ADN.

“Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo súper claro que él quería continuar con el proceso, pero esto tiene relación con las formas en que se hacen las cosas”, agregó.

Finalmente, el guardameta apuntó sus dardos contra los actuales dueños de O’Higgins: “No tengo ninguna duda que de la mano de los anteriores dueños (familia Abumohor) ‘Paqui’ hubiese estado firmado hace mucho tiempo”, cerró.

