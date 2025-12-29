Palestino ya empieza a trabajar a full en lo que será la temporada 2026, en donde los ‘Tricolores’ anunciaron hace unos días a Cristián Muñoz como su nuevo entrenador, quien viene de hacer una tremenda campaña en Universidad de Concepción.

Con este arribo, el conjunto de La Cisterna ya empieza a mirar nombres para reforzar su plantel, en donde en los próximos días podría oficializar a una importante figura del fútbol chileno.

Se trata del volante Sebastián Gallegos, quien tuvo una tremenda temporada a nivel personal defendiendo la camiseta de Deportes La Serena y hoy, estaría muy cerca de arribar a Palestino para el 2026.

Así lo informó el periodista, Rodrigo Arellano en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Palestino tendría todo listo para que Sebastián Gallegos sea uno de sus refuerzos para el próximo año.

Gallegos tendría todo listo con Palestino | Foto: Photosport

“Sebastián Gallegos tiene un preacuerdo con Palestino tras dejar La Serena. Experiencia en Primera División y la opción de jugar Copa Sudamericana motivaron al jugador. Desde el 1 de enero comezarían las firmas y anuncios en Avenida El Parrón”, informó.

De esta forma, Palestino ya empezaría a conformar su plantel para este 2026, en donde tiene como grandes objetivos el hacer un buen torneo nacional y cumplir un buen papel en la Copa Sudamericana, en donde debe enfrentar a la Universidad de Chile en la fase previa.

