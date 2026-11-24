El cuadro aurinegro sacó ventaja en los cuartos de final y avanzó a la siguiente ronda de la competencia nacional.

La Copa Chile está en sus últimas etapas: Coquimbo Unido dejó en el camino a Unión La Calera y avanzó a las semifinales del certamen. Luego del 2-0 a favor de la ida, el elenco pirata empató 1-1 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Con goles de Facundo Pons (71′ P) para el local y Matías Campos López (40′) para la visita, el conjunto porteño accedió a la ronda de los cuatro mejores equipos de la competencia.

De esta manera, enfrentará a Universidad de Chile, que clasificó a esta fase luego de eliminar a Deportes Antofagasta en cuartos de final. Un duelo que saca chispas desde ya.

¿Cuándo se disputará la llave entre azules y aurinegros? Esto aún no está determinado, pero el cruce se definirá con la localía de la escuadra universitaria por su ránking en el torneo en cuestión (2° contra 11°).

Cabe consignar que Colo Colo se medirá contra O’Higgins en las otras semis de Copa Chile. Por esto, puede haber un Superclásico en la final, que se realizará a partido único en estadio neutral.

Coquimbo Unido se medirá contra Universidad de Chile en la Copa Chile. (Imagen: Photosport)

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Coquimbo Unido jugará contra Universidad de Chile

Durante esta temporada, norteños y estudiantiles se han topado en dos ocasiones por la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Gago sacaron ventaja en ambos compromisos.

En la primera rueda, Universidad de Chile se quedó con el triunfo 1-0 en calidad de visitante, mientras que en la segunda parte de la categoría de honor, el cuadro metropolitano se impuso 4-2.