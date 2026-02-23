A una semana del Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, varias son las voces que ya comienzan a palpitar el enfrentamiento entre los dos clubes más importantes del fútbol chileno. El próximo domingo, albos y azules se verán las caras en un choque que podría ser decisivo.

Uno que sacó la voz al ser consultado por Bolavip Chile, fue el histórico exmundialista Leonardo Véliz, quien fiel a su estilo, analizó el presente de ambos equipos y mantuvo la cautela a la hora de elegir a un candidato a quedarse con el Superclásico, aunque sí lanzo una fuerte advertencia a los hinchas estudiantiles.

Leonardo Véliz se la jugó para el Superclásico.

“La U está en una incógnita, es la gran oportunidad para recuperarse de todo lo malo que ha hecho. Ayer ni siquiera se despidieron de la hinchada y eso es un síntoma de que las cosas no están bien. Y bueno, la U soporta entrenadores mientras los resultados sean positivos, pero ahora ya no sé qué va a pasar con (Francisco) Meneghini, porque yo no me explico la U con ese equipazo que tiene…”, analizó Véliz al hablar del difícil momento que viven los azules.

Respecto a Colo Colo, la reflexión del DT fue tajante: “Con lo justo no más… con lo justos le ganó a Everton, con lo justo le ganó a O’Higgins, y ahí está, ahí está encumbrado. Vamos a ver hasta dónde le dura este aventón”.

“Un Superclásico ‘saca técnico’ con camiseta azul”

Tras ello, el ‘Pollo’ no dudó en sacar la bolita de cristal: “Es un Superclásico como pocos que se han visto, donde dos entrenadores están en la cuerda floja, y con un planteamiento que hoy día no convence a nadie. Es un clásico extraño, va a ser un clásico ‘saca técnico’ y ‘saca técnico’ con la camiseta azul. Si no le gana Colo Colo, si no saca un empate por último, va a quedar tambaleando, yo creo que ahí el solo empujón nomás va a ser para que se vaya y venga otro”, cerró..

En síntesis…