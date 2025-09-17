Este miércoles 17 de septiembre se contnuó desarrollando la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, donde debutaron varios de los favoritos para quedarse con “La Orejona”.

El campeón francés Paris Saint-Germain goleó por 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes y arrancó la defensa del título con el pie derecho. Los goles del PSG fueron de Marquinhos (3′), Khvicha Kvaratskhelia (39′), Nuno Mendes (51′) y Gonzalo Ramos (90+1′).

Mientras que el campeón del mundo, Chelsea, se inclinó por 3-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena de Alemania. Los goles fueron obra de Trevoh Chalobah (autogol 20′) y Harry Kane (27′ y 63′). El descuento para los Blues lo convirtió Cole Palmer (29′).

El mejor partido de la jornada fue entre Liverpool y Atlético de Madrid en Anfield, donde los Reds vencieron por 3-2 a los dirigidos por Diego ‘Cholo’ Simeone, con las conquistas de Andrew Robertson (4′), Mohamed Salah (6′) y Virgil van Dijk (90+2′). Los descuentos de los colchoineros fueron de Marcos Llorente (45+3′ y 81′).

Liverpool sufrió para vencer en el epílogo al Atlético de Madrid. (Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

Por su parte el Inter de Milán también sacó la tarea adelante ante el Ajax en Ámsterdam, imponiéndose por 2-0 con doblete de Marcus Thuram (42′ y 47′).

Resultados día 2 de la Champions League