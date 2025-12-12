El futuro de Darío Osorio pareciera estar en la élite. En la antesala del mercado de fichajes en Europa, el seleccionado chileno asoma en la mira de importantes clubes de dicho continente.
¿Qué equipos son? Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Tales elencos están siguiendo minuciosamente los pasos del crack de 21 años, que ha llamado la atención por sus últimas temporadas.
Al menos, así lo reportó el periodista Christian Falk en FCB Inside. Según detalló el reportero del primer conjunto mencionado, la promesa del FC Midtjylland puede ser transferida dentro de poco.
“El nombre Darío Osorio probablemente no les suene a la mayoría de los aficionados al fútbol en Alemania. Sin embargo, eso podría cambiar pronto“, comenzó señalando.
“La joya del ataque chileno, que ha experimentado un desarrollo impresionante desde su llegada al Midtjylland en 2023, parece ser ahora el centro de atención de varios grandes clubes, como el FC Bayern y el Borussia Dortmund“, agregó.
Así describen a Darío Osorio en Europa
Finalmente, el medio citado entregó una breve descripción de la perla nacional. Un dato a considerar: Universidad de Chile mantiene el 10% de su carta. El cuadro azul se frota las manos.
“Gran flexibilidad y, por lo tanto, es probable que sea muy solicitado en el mercado internacional de alto nivel. Juega con mayor frecuencia en la banda derecha, pero también se ha desplegado por la izquierda”, destacó.
