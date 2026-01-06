Tras la salida del técnico Lucas Bovaglio y la llegada de Cristián ‘La Nona’ Muñoz, Palestino sigue viviendo una profundo reestructuración de cara a la temporada 2026, donde el gran objetivo de los ‘árabes’ será la Copa Sudamericana donde enfrentarán a Universidad de Chile en la llave de eliminación directa.

Con las salidas de Junior Arias y Junior Marabel, el ‘Tino Tino’ se vio en la obligación de reforzarse fuertemente en ataque, y es por esa razón que hace unos días dio el gran batacazo al confirmar la llegada de César Munder (quien se sumó al fichaje de Sebastián Gallegos).

Ahora, los tetracolores anunciaron otra llegada bombástica en el mercado de pases al anunciar la llegada del delantero argentino Nelson Da Silva, quien tuvo un gran 2025 en Deportes Limache junto a Daniel ‘Popin’ Castro.

“El delantero argentino de 29 años, Nelson Da Silva, llega procedente de Deportes Limache para reforzar el ataque tricolor”, anunció el club en sus redes sociales.

El atacante disputó el año anterior 19 partidos donde registró 8 goles y 3 asistencias, números que sobresalieron en Copa Chile, donde se matriculó con 5 goles en 6 encuentros.

