Universidad de Chile ya sabe cuándo, a qué hora y dónde enfrentará a Palestino por la ronda preliminar de Copa Sudamericana. En definición a partido único, se resolverá al clasificado a la fase de grupos del certamen continental.

A través de sus plataformas oficiales, CONMEBOL reveló la programación de dicho encuentro y en qué recinto deportivo se desarrollará. Por el momento, la escuadra azul no se moverá de su casa habitual.

Es que según se detalló, el compromiso se realizará el miércoles 4 de marzo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Su comienzo está pactado para las 21:30 horas de Chile.

De esta manera, tanto azules y árabes pueden empezar a planificar cómo afrontarán la temporada 2026. Cabe consignar que la Liga de Primera comenzará a fines de enero.

Un enfrentamiento que se robará las miradas del continente, ya que, como fue destacado anteriormente, el vencedor tendrá boletos para disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile jugará ante Palestino por Copa Sudamericana el miércoles 4 de marzo. (Imagen: Photosport)

¿Quién transmite el partido entre Universidad de Chile y Palestino?

Según informó la entidad mencionada, el duelo entre dichos conjuntos será emitido vía DirecTV en territorio nacional, mientras que en Brasil podrá ser sintonizado por Paramount.

En resumen:

El equipo dirigido por Francisco Meneghini tendrá la ventaja de la localía, disputando el compromiso en su recinto habitual bajo las luces del coloso de Ñuñoa: