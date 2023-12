Coquimbo Unido tuvo una gran temporada de la mano de Fernando “Nano” Díaz, la cual culminó con la clasificación a la próxima edición a la Copa Sudamericana, torneo deberán enfrentar a Universidad Católica.

Los directivos del club de la Cuarta Región trabajan a toda velocidad para mantener a gran parte del plantel del 2023 y uno de los jugadores que estaría en el radar de Universidad de Chile es el artillero Rodrigo Holgado.

Si bien el ex Curicó Unido ha mostrado su deseo de continuar en el elenco Pirata o en Chile en la próxima temporada, lo cierto es que todo dependerá del acuerdo que lleguen con Gimnasia y Esgrima de La Plata, el club dueño de su pase.

Holgado fue una de las grandes figuras del Torneo Nacional | FOTO: Felpe Zanca/Photosport

¿QUÉ SERÁ DEL FUTURO DE RODRIGO HOLGADO?

El experimentado entrenador nacional dialogó este martes con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y fue ahí que los panelistas le consultaron acerca del futuro del atacante de 28 años.

“Todavía no tengo claro la postura del club de uno o dos jugadores que pueden estar siendo tentados por equipos grandes como es el caso de Rodrigo Holgado. Sé que con Holgado se estaba hablando para comprarlo, pero no sé si es para negociarlo o mantenerlo un tiempo más”, respondió Díaz.

Bajo la misma línea, el ex gerente deportivo de Unión Española recordó que “a principio de año hablé con Holgado y le dije: ¿usted por qué no se ha ido a un equipo grande?. Me hace recordar mucho a un compañero que tuve que es el Arica Hurtado, es muy parecido el estilo de juego que tienen”.

Finalmente, el adiestrador de 61 años alabó las grandes cualidades de Holgado. “Es goleador, bueno para la pelota, cachañero, habilidoso y que se puede poner como segundo 10. Son jugadores muy diferentes que han sido tentados”, cerró.

LOS GRANDES NÚMEROS DE RODRIGO HOLGADO EN COQUIMBO UNIDO

Rodrigo Holgado disputó 2.547 minutos en 29 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile, todos en condición de titular: anotando 16 goles en total, los que le valieron para ser el segundo goleador del fútbol chileno.