¡Se viene un partidazo en la Sexta Región! El Cacique sale de Santiago con la misión de asaltar el liderato, mientras que el “Capo de Provincia” quiere sacudirse de la última derrota local en el plano local aprovechando el impulso internacional.

El cuadro local, dirigido por Lucas Bovaglio, viene de un dulce y agraz: si bien tropezaron ante Deportes Limache en la fecha anterior, el reciente triunfo 1-0 sobre Bahía por la fase previa de Copa Libertadores en El Teniente es ha dado un envión anímico importante.

Por su parte, el Cacique llega con la confianza de haber sumado de a tres ante Unión La Calera. Con un Arturo Vidal liderando el mediocampo y la irrupción del juvenil Leandro Hernández para suplir la baja de Javier Correa, los Albos quieren demostrar que este año van por todo.

Horario y dónde ver el partido

Para que prepares el asado o la previa con amigos, toma nota de los detalles de la transmisión:

Hora: 18:00 horas (Chile).

18:00 horas (Chile). Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Televisión: Transmisión oficial de TNT Sports Premium .

Transmisión oficial de . Streaming: Podrás verlo en vivo a través de la plataforma MAX (ex HBO Max).

¿Cómo llegan al duelo de hoy?