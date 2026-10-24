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Liga de Primera

O’Higgins y Cobresal firman el empate en Rancagua: así que la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El Capo de Provincia y los Mineros repartieron puntos al empatar 1-1 por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

O'Higgins y Cobresal empatan en Rancagua. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins y Cobresal empatan en Rancagua. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Este sábado se disputaron dos partidos de la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, donde al mediodía Deportes La Serena goleó por 3-1 a Deportes Concepción y por la noche empataron O’Higgins de Rancagua y Cobresal.

El Capo de Provincia y los Mineros repartieron puntos al igualar 1-1 en el Estadio El Teniente de Rancagua, con goles de Nicolás Garrido (40′) para los locales y Steffan Pino (65′) para la visita.

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Con este resultado no cambia mucho la situación de ambos equipos en la tabla de posiciones, pues los celestes siguen en la decimotercera posición con 28 puntos y los de El Salvador un puesto más abajo (14°) con 26 unidades, alejándose a tres puntos de la zona de descenso.

O’Higgins sigue perdiendo valiosos puntos. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

O’Higgins sigue perdiendo valiosos puntos. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

El resto de los partidos de esta fecha se jugarán entre domingo y lunes, donde uno de los duelos más esperados es entre Colo Colo y Palestino, que se disputa mañana a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

El Cacique es el líder del torneo con 54 puntos pero ha ido perdiendo su ventaja con el escolta Universidad de Chile. Los azules ahora están a nueve unidades de los albos (45 pts), cuando quedan cinco fechas para el final.

Mientras que en los puestos de peligro siguen estancados Universidad de Concepción (23 pts) y Unión La Calera (18 pts), siendo los principales candidatos a perder la categoría.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Colo-Colo 54 24 17 3 4 50 27 +23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 41 19 +22
3 Universidad Católica 42 23 13 3 7 50 33 +17
4 Everton 39 24 11 6 7 40 27 +13
5 Palestino 37 24 11 4 9 38 35 +3
6 Huachipato 35 25 10 5 10 35 40 -5
7 Deportes Limache 34 24 10 4 10 45 37 +8
8 Deportes La Serena 33 25 8 9 8 39 42 -3
9 Coquimbo Unido 32 24 9 5 10 36 34 +2
10 Deportes Concepción 32 25 9 5 11 27 30 -3
11 Ñublense 32 24 8 8 8 28 37 -9
12 Audax Italiano 29 24 7 8 9 27 32 -5
13 O’Higgins 28 25 8 4 13 29 39 -10
14 Cobresal 26 25 7 5 13 36 46 -10
15 Universidad de Concepción 23 24 6 5 13 18 40 -22
16 Unión La Calera 18 24 4 6 14 20 41 -21
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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