Desde que asumió el cargo en 2022, hasta la fecha, el Presidente de la República, Gabriel Boric, no se involucró de gran manera en la ANFP. Por lo que el presidente de la asociación, Pablo Milad, arremetió contra el gobernante.

El mando de ambos ya está por terminar, por el lado del mandatario nacional, el 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo, José Antonio Kast. Por otro lado Milad terminará su vínculo con la ANFP en noviembre, ya que no irá a reelecciones.

“Yo le dije al Presidente Boric que él nunca me había recibido y él no sabía que me habían dicho que no a cada solicitud”, declaró el mandatario en entrevista con La Tercera.

Por otro lado, el dirigente curicano mostró indirectamente su apoyo hacia el presidente electo, José Antonio Kast, inclinándose para la derecha políticamente hablando.

“Históricamente, los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”, comentó Milad, sobre el futuro del balompié nacional, brindando indiscretamente su apoyo hacia Kast.

Pablo Milad muestra su descontento contra Gabriel Boric

Poco mandato le queda al timonel en el cargo, ya que solo en unos meses finalizará su proceso el cual inició en junio del 2020.

¿Qué pasará con la ANFP en noviembre?

Tras anunciar que no irá a reelecciones, el Consejo de Presidentes decidirá quien será el mandamás del fútbol chileno en noviembre del 2026. Dejando así su cargo Pablo Milad, que tuvo 6 años de duración.

En síntesis