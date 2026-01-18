Los últimos técnicos que han estado al mando de la Selección de Chile, han tenido más que un desafío. Esto porque ninguno ha podido dar el ancho dirigiendo a La Roja. Siendo uno de los peores en la historia, el último que pasó por la banca chilena, Ricardo Gareca.

Por esto es que volvió a surgir el nombre de uno de los más grandes técnicos en la historia de Chile, Manuel Pellegrini. Entrenador que tuvo pasos por el Real Madrid, Manchester City, Villarreal, River Plate y entre otros reconocidos equipos del mundo.

Los pasos de Ricardo Gareca, Eduardo Berizzo, Martín Lasarte y de Reinaldo Rueda son los que le dieron un giro a una generación que comenzó a acostumbrarse a ganar. Esto porque tras los pasos de Juan Antonio Pizzi y Jorge Sampaoli, el público chileno vivió su época dorada.

“Siempre ha habido comunicación con él desde la Federación, no en lo personal. Cuando vino, estuvo en Juan Pinto Durán con Gareca. Él quería ver. Nunca ha habido distancia con él“, declaró el presidente de la ANFP, Pablo Milad, al medio El Deportivo.

Cabe destacar que hace pocos días se ratificó a Nicolás Córdova al mando de la selección por todo el 2026, y por otro lado, Pablo Milad, no continuará como presidente de la ANFP, por lo que todo puede tomar un giro.

Manuel Pellegrini sigue siendo opción para Chile

“Sería un honor que el día mañana asumiera la dirección técnica de nuestra Selección. Por el momento, no hay prisa“, cerró Milad, dejando la incertidumbre sobre un posible arribo de Pellegrini.

¿En que se encuentra Manuel Pellegrini?

Actualmente el “Ingeniero” se encuentra dirigiendo al Real Betis desde agosto del 2020, y tiene contrato con los béticos hasta junio de 2027. Por lo que considerando que La Roja no clasificó al Mundial 2026, existe más que tiempo suficiente para una posible llegada del técnico al mando de la selección.

