Tras la dolorosa eliminación del Torneo de Clausura en Argentina, River Plate enfrentará una profunda reestructuración de cara al próximo año, donde el defensa chileno Paulo Díaz quedó con un pie y medio prácticamente fuera del conjunto ‘Millonario’.

Si bien Marcelo Gallardo no lo incluyó entre los jugadores ‘cortados’, el defensor con pasado en San Lorenzo sí quedó con la puerta de salida abierta, a la espera de una posible oferta que convenza al club y al propio jugador de 31 años.

Paulo Díaz tiene un pie y medio fuera de River Plate (Getty Images).

Tras el regreso a los entrenamientos luego de la eliminación ante Racing, el ‘Muñeco’ sostuvo reuniones individuales con varios futbolistas para definir sus futuros. En ese marco, y según dio a conocer Bolavip Argentina, Gallardo comunicó le comunicó a varios históricos que no contará con ellos para el próximo año.

En esa línea, el entrenador conversó con varios referentes del plantel que ganó la Copa Libertadores 2018 en Madrid y les informó que no se les ofrecerá una renovación de contrato a fin de año. Los cinco apuntados fueron Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez.

Además de Miguel Borja y Federico Gattoni, Paulo Díaz quedó en una especie de “tierra media”: no fue descartado, pero tampoco es intocable. Si llega una propuesta acorde, River está dispuesto a venderlo.

