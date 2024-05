Los obscenidades realizadas por Nicolás Castillo tras el triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile por dos tantos a uno en el Estadio Nacional, es de lo que más se ha hablado tras el partido.

Y desde luego, son muchos quienes condenan los actos llevados a cabo por el atacante cruzado, quien se salió de sus casillas y hasta la hora, sigue con sus reproches sin ningún tipo de arrepentimiento.

Ahora fue en el programa Círculo Central (Su Círculo) de TV+ donde indudablemente se comentaron las acciones del campeón de América en 2016 y en el panel se generó una discusión apelando a la historia.

La parada de carro de Pato Yáñez a Mauricio Israel

Mientras dialogaban sobre lo que hizo el 30 de la UC entre Mauricio Israel y Marco Sotomayor sobre las pulsaciones en la cancha, fue el ex conductor de Meganoticias quien lanzó una pregunta que desde luego agitó los ánimos.

“Que te lo explique el Pato, él vivió un episodio similar”, dijo Israel en relación al suceso del Estadio Maracaná donde el tercer panelista, el ex futbolista Patricio Yáñez protagonizó el gesto que hasta hoy se recuerda.

A la interpelación de Israel, Sotomayor contestó, “pero tenía a un compañero sangrando en el suelo, son situaciones completamente distintas”, expresó el periodista.

No obstante, fue ahí cuando vino el momento donde el ex delantero de la U y Colo Colo puso el grito en el cielo. “No me metay en ese saco Mauricio, no me metay en esa bolsa a mi. Te lo digo en serio. No me metay en esa bolsa, son dos cosas completamente distintas”, afirmó un enojado Yáñez, quien se molestó por la relación de lo que hizo Castillo con su tradicional “Pato Yáñez”.

Pato Yáñez y su gesto en el Maracaná en 1989 (Captura)

