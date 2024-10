Rodrigo Herrera no se lo manda a decir con nadie a la U por el video filtrado: "hicieron el loco"

La denuncia de Universidad de Chile sobre Colo Colo no para de generar coletazos. Ya prácticamente todas las voces del fútbol chileno han entregado su veredicto sobre este caso, siendo en su mayoría contrarias a los deseos de los azules.

Esta tarde se llevó a cabo la audiencia donde debieron presentarse las pruebas de las partes. Antes de ello, circuló en redes un video que los azules tendrían como prueba para acusar al “Cacique”.

En aquel registro se ve a Jorge Almirón charlando con un hombre en la caseta. Sin embargo, nadie sabe qué dice el técnico de los albos, quien perfectamente podría incluso estar hasta pidiendo algo para comer.

BOLAVIP dialogó sobre esto con Rodrigo Herrera, quien, al igual que muchos otros, no está muy conforme con cómo se ha desarrollado todo este embrollo generado por la U en complicidad de Huachipato para restarle puntos a Colo Colo.

Rodrigo Herrera y su veredicto sobre el video de Colo Colo

En primera instancia, el periodista indicó: “Cuando hablamos de un juicio, no bastan las sospechas, no bastan los indicios, no basta lo que pensemos”.

Tras esto, se refirió al polémico video que circuló esta tarde en redes: “Hoy día podemos ver cómo un video sin audio no nos dice nada, y no hay forma de vincularlo con la presencia del señor Vidal (coordinador albo acusado por Héctor Jona) en la banca”.

“Lo que hemos visto hoy día es un episodio donde los abogados de la Universidad de Chile, seguramente prometiéndole a los dirigentes resultados muy distintos a los que están consiguiendo, hicieron el loco”, complementó.

Finalmente, el periodista aseguró que: “No basta con eso, basta con la comprobación más allá de toda duda, y la U se arriesgó a manchar su nombre en esta acusación llevando pruebas que eran insuficientes“.