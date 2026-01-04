Martín Carreño continuará en San Luis de Quillota y será parte del plantel que dirigirá Humberto “Chupete” Suazo durante la temporada 2026. Así lo confirmó el sitio partidario Soy Canario, descartando de plano una eventual salida del joven delantero en este mercado de fichajes.

El atacante de 21 años había despertado el interés de varios clubes del fútbol chileno, entre ellos Deportes Concepción, que buscaba reforzar su ofensiva con miras a los desafíos de la próxima temporada. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el futbolista seguirá defendiendo la camiseta del elenco quillotano.

Según la información entregada, San Luis recibió ofertas de compra, incluida la del “León de Collao”, además de otras propuestas que fueron consideradas insuficientes por la dirigencia del club. Ante este escenario, la directiva optó por retener a Carreño, apostando a su proyección y aporte deportivo.

La decisión representa un verdadero mazazo para Deportes Concepción, elenco que era dirigido por Humberto Suazo hasta hace poco y que ahora verá cómo el joven atacante se mantiene bajo las órdenes del histórico goleador, pero en la banca de San Luis.

Desde el entorno del “Canario” valoran la continuidad de Carreño, quien es visto como una pieza importante dentro del proyecto deportivo para 2026. Su permanencia también refuerza la idea de consolidar un plantel competitivo en busca de los objetivos trazados por el club.

Así, Martín Carreño seguirá en Quillota y trabajará directamente con Humberto Suazo, uno de los máximos referentes del fútbol chileno, en una temporada que puede ser clave para su desarrollo. Mientras tanto, Deportes Concepción deberá seguir buscando alternativas en el mercado para potenciar su ataque.

DATOS CLAVE

