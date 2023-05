Curicó Unido visitará esta noche a Colo Colo en el que será el último partido de Damián Muñoz como técnico del cuadro albirrojo. Según la información que maneja Bolavip Chile, el estratega se despidirá del cuadro tortero frente al Cacique en el Estadio Monumental, luego de dos temporadas al mando del equipo.

Muñoz asumió en 2021 la conducción definitiva de Curicó, pero los malos resultados este semestre y la eliminación en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño hicieron que la directiva del club pusiera punto final a la etapa del también exjugador del cuadro curicano.

La regencia del elenco tortero ya tiene a los tres candidatos listos para decidir quién será el encargado de levantar el nivel con el equipo. Los tres estrategas que están tienen pasado en Colo Colo, mientras que la cuarta alternativa que se manejaba empezará a trabajar en la Selección Chilena.

Damián Muñoz no será más el técnico de Curicó Unido (Photosport)

La primera acción y una de las opciones que más gusta, según se enteró Bolavip, es Mario Salas. El Comandante está sin equipo desde fines de 2022 tras llegar al fin de su contrato con Huachipato. El estratega viene de tomar un tiempo de descanso y está a disposición de su cuerpo técnico con Rodrigo Guerrero como ayudante de campo más Javier Rodríguez como su preparador de arqueros.

Otro de los candidatos que suena fuerte es Ivo Basay. El Hueso también está sin equipo, luego de su última etapa al mando de La Serena. Es otro de los nombres que están en la carpeta.

Más atrás aparece por los palos Jaime Vera. El Pillo, como siempre con Alejandro Hisis, está igual entre los posibles a tomar las riendas del equipo. Su última experiencia en Iquique no fue de las mejores, pero está a disposición del equipo.

El presidente Patricio Romero hace algunas semanas esperaba un gesto de Muñoz y la salida del técnico será informada en las próximas horas. Otra de las opciones que tenían en Curicó era la de Pablo Abraham. El ex ayudante de Jorge Sampaoli en la U se hará cargo de la Sub 20 Femenina de Chile, tras ganar el concurso, pese a que hace varios años no dirige.