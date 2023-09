Tres periodistas asumen su amor por Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica: "Respeto a los que no lo quieren decir, pero no tenemos problemas"

Varios periodistas deportivos han alzado la voz en algunos momentos de sus vidas y han respondido sin temor a la hora de ser consultado sobre su equipo de preferencia en el fútbol chileno.

Sin embargo, en las últimas horas, unas palabras del reconocido comunicador Gonzalo Fouillioux, quien se ha ganado su espacio en el canal deportivo TNT Sports y ahora en Televisión Nacional de Chile, se robaron todas las miradas de los hinchas.

“Ya llegará el momento de decir todo. Yo siento que eso es algo que muchos periodistas lo hacen que blanquean del equipo que son, yo creo que no me suma en este momento porque hay mucho hate en las redes sociales”, dijo el hijo del recordado ex comentarista deportivo y futbolista, Alberto Fouillioux, en el programa Buenas Noches a Todos.

A raíz de esto, en Bolavip Chile nos pusimos en contacto con tres periodistas nacionales, quienes revelaron su amor incondicional a tres clubes del balompié nacional:

RODRIGO HERRERA

El egresado de periodismo en la Universidad de Santiago de Chile y que en su momento estuvo en Mega, no titubeó a la hora de declararle su amor eterno al conjunto Popular.

“Primero que todo yo soy hincha de Colo Colo, no de la U. En su minuto complica porque sobre todo antes había gente que no entendía eso porque uno iba a defender lo indefendible, pero en mi caso yo tengo super claro que lo primero es ser periodista”, aseguró el ex rostro de Mega.

“Nunca me complicó criticar a Colo Colo. Incluso, ahora que estamos en el tramo final yo quiero que salga campeón Cobresal porque le haría muy bien al fútbol chileno que finalmente un equipo que desde la humildad termine consiguiendo un logro”, remarcó.

“Yo no quiero polemizar con Gonzalo porque me parece un gran muchacho pero todos sabemos de que equipo es (risas)”, sentenció.

FERNANDO PAULSEN

Fernando Paulsen, reconocido hincha de la Universidad Católica, explica el por qué él decidió revelar sobre el cuál era el club de sus amores.

“Periodísticamente lo que es impropio es que teniendo tú una relación de lo que vas a opinar, no le digas al auditor que esa relación la tienes y después tienes el derecho a criticarme que no hice la pega bien”, indicó.

“Si tú eres un hincha de la Católica y yo voy a relatar un partido de la Católica y el auditor tiene que saber que soy hincha de la UC por si acaso nota en mi comentario algún tipo de sesgo”, concluyó.

HÉCTOR TITO AWAD

El reconocido periodista de La Magia Azul y contertulio de la U de Chile en el programa Show de Goles de TNT Sports también tiene su punto de vista sobre este polémico tema.

“Cuando son conductores y son periodistas que van para todos los deportes quizás los complica un poco, los de las redes sociales no me preocupa tanto creo que no hay porqué tenerles miedo cuando uno hace un trabajo honesto”, declaró.

“Yo trabajo en un programa de la U y me siento orgulloso de ser de la U. Nunca he tenido problemas en redes sociales, claro me tiran puteados los de la contra pero en el diario vivir no, incluso me saludan. Cuando uno hace un trabajo objetivo no hay problema en decir que uno diga que sea de la U, Colo Colo o Católica”, añadió.

“Si yo estuviese en el caso de él no me complicaría e iría siempre con la verdad de frente, respeto a los que no quieran decir porque es cosa de ellos, pero yo no tendría ningún problema”, finalizó.