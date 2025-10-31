Deportes Iquique recibió esta jornada a Deportes La Serena con la misión de sumar de a tres para seguir luchando por salir del fondo de la tabla. Sin embargo, el ‘Dragón’ se topó con una ‘Papaya’ que amargó la tarde en el Tierra de Campeones.

Jeisson Vargas sorprendió a los locales a los 15′ de partido anotando el primer tanto del compromiso. Luego a los 70′, el propio Vargas repitió para los ‘Granates’ y puso el 2 a 0 que dejaba a los dirigidos por Rodrigo Guerrero más que complicados.

Edson Puch logró descontar a los 75′, pero no fue suficiente para que los ‘Dragones Celestes’ lograran al menos quedarse con una unidad que los acercase un poco más a zafar de la zona directa de descenso.

Con este resultado, el cuadro iquiqueño sigue hundido en la tabla de posiciones en último lugar con 15 puntos. En tanto los ‘Papayeros’ llegan a 27 puntos y se afirman en el duodécimo puesto.

Así queda la tabla de posiciones tras la derrota de Iquique frente a La Serena

Próximos partidos de Deportes Iquique y Deportes La Serena

Ahora, los ‘Dragones Celestes’ deben poner rápidamente el foco en su siguiente compromiso que será frente a Unión La Calera. El cuadro iquiqueño viajará hasta el Nicolás Chahuán para medirse ante los ‘Cementeros’ el próximo viernes 7 de noviembre desde las 20:00 horas.

En tanto, los ‘Papayeros’ recibirán a Universidad Católica en La Portada el sábado 8 de noviembre desde las 12:30 horas.