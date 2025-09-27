Deportes Iquique está con la soga al cuello en la Liga de Primera 2025, donde marcha en el último lugar de la tabla de posiciones y ayer sufrió una contundente y dolorosa caída ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

Sobre el partido, Romai Ugarte analizó en diálogo con Bolavip Chile y alabó lo hecho por el conjunto local: “Bien Colo Colo, si lo que tiene que hacer de ahora en adelante es ganar puntos. Tampoco es que vimos al Real Madrid en la cancha del Monumental”, dijo.

Cuando el Cacique iba 2-0 arriba en el marcador, Deportes Iquique tuvo la inmejorable chance de descontar mediante lanzamiento penal para meterse de nuevo en el partido, pero Edson Puch malogró la instancia.

Puch fue el villano de Iquique. | Foto: Photosport

¿Cómo? El jugador campeón con La Roja en la Copa América Centenario trató de picar el balón a Eduardo Villanueva, pero pegó en el travesaño. Si bien en el rebote convirtió, el tanto fue anulado según el reglamento de la FIFA.

Esta situación no pasó inadvertida para Romai Ugarte, quien lo apuntó como un responsable de condenar a los Dragones Celestes a la Primera B: “Es un irresponsable. Un equipo que se está jugando la permanencia en Primera División y pica un penal… él sabrá cargar con sus culpas”.

Deportes Iquique pende de un hilo en la Liga de Primera y está a 4 puntos de Deportes Limache, conjunto de la Región de Valparaíso que, de momento, estaría salvando la categoría con 18 unidades.

El próximo partido de Deportes Iquique

El cuadro nortino volverá a la actividad el 19 de octubre en horario por definir, día en que deberá recibir la visita de O’Higgins de Rancagua en un duelo clave para tratar de salvarse de la Primera B.