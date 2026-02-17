La Kings League llegó para quedarse y ello bien lo sabe Mathías Vidangossy. El experimentado crack es uno de los emblemas nacionales en dicho espectáculo y por ello anhela incorporar a dos históricos de la Selección Chilena.

¿A quiénes? En conversación con el streamer Jordano R7, el recordado delantero de 38 años se refirió a los casos de Humberto “Chupete” Suazo y Edson Puch: quiere que lo acompañen en su nuevo desafío.

Cabe consignar que mientras el oriundo de San Antonio se encuentra en San Luis de Quillota como DT, el otro mencionado sigue en actividad como futbolista de Deportes Iquique.

“En su momento, le dije al Chupete si quería ir a jugar. Vamos a ver si en algún momento se puede dar que pueda ir (Edson) Puch, también“, comenzó señalando el atacante.

Sobre el mismo punto, agregó: “Son jugadores que yo miro y digo ‘acá van a disfrutar’ porque les encantan los duelos. Tienen una creatividad tremenda a la hora de jugar”.

Mathías Vidangossy quiere a Humberto Suazo y Edson Puch en la Kings League. (Imágenes: Getty / Photosport)

Sus elogios a las recordadas estrellas de la Selección Chilena

Finalmente, el habilidoso mediapunta ahondó en sus loas hacia los dos aludidos: uno entró en la historia por su calidad como goleador y el otro por levantar un título internacional.

“Quizás, de Edson Puch no me tocó ser compañero, pero al verlo jugar es un tremendo jugador. Con el Chupete si me tocó compartir y para qué decir. No hay palabras”, cerró.

En resumen: