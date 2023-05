La teleserie entre Víctor Felipe Méndez y Unión Española aún no termina. Todo comenzó por un comentario del ex volante hispano, en donde señaló que el club le debía dinero. Tras esto, el club le respondió y declaró que lo que estaba diciendo Méndez eran calumnias e iban a analizar si tomaban acciones legales.

Después de que se dio a conocer el comunicado de Unión Española, Méndez en conversación con Independencia Hispana, analizó todo este conflicto. “Mi negociación fue bastante caótica, con muchas trabas. Estuve dos meses con una incertidumbre grandísima, porque decían que sí, después otros días que no, al final se terminó concretando y era lo que yo quería”.

“La gente del club lo sabe y las personas que estuvieron en la negociación también lo saben. Es muy doloroso, porque tratan de manchar mi nombre. A uno lo tratan de mentiroso, que estoy levantando alguna calumnia, y eso es totalmente falso. Yo estoy cobrando lo que a mí me corresponde: el 10% de la venta a CSKA Moscú”, agregó Méndez.

Víctor Felipe Méndez está dolido con el actuar de Unión Española. (Archivo)

“Renuncié a muchas cosas para poder salir del club. Prácticamente, fue una extorsión, porque si yo no firmaba los documentos que ellos me solicitaban, yo no podía salir de la institución”, continuó diciendo el actual volante del CSKA de Moscú.

“Al principio, el monto final de la operación no era ese. Mi representante le preguntó a Jorge Segovia cuánto era el monto mío en el mercado y al principio dijo que yo tenía una valorización de $US 1.5 millones de dólares. Después se enteró de la propuesta del club ruso y lo subió a $US 2.5 millones. Él quería ese monto neto para Unión”, explicó Méndez.

“La verdad es que a mí se me faltó el respeto, siendo que yo no me pude despedir de la gente, pero tampoco me fui 100% mal del club, yo al club le dejé bastante dinero y no sé qué han hecho con el porqué el club sigue estando de la misma manera en la que me fui”, expresó el mediocampista.

Para cerrar, le dedicó un mensaje a los hinchas hispanos. “Solo decirle al hincha que muchas gracias por esos momentos lindos que me entregaron, espero volver al algún día, la verdad es que con esta situación es un poco más difícil, pero me gustaría poder volver para poder lograr lo que quedó pendiente