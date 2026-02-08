Llegó el gran día, el que todos estaban esperando, para ver brillar al puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, pues será el encargado del show de mediotiempo en el partido de los New England Patriots y Seattle Seahawks.

Esta es la gran final de la National Football League (NFL), el principal torneo de fútbol americano en Estados Unidos, que culmina la temporada 2025-2026, como es tradición, en el mes de febrero.

El Super Bowl LX se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, San Francisco, donde todas las miradas estarán en la presentación que hará el artista latinoamericano.

Quien comenzó en el trap y reggaetón, hoy se ha vuelto una figura mundial, siendo el artista con más reproducciones en Spotify a nivel planetario en 2025. Billboard lo nombró como mejor estrella pop del año, mientras que hace una semana se llevó tres premios Grammy’s.

Bad Bunny se convertirá en el primer latino en realizar un show de mediotiempo de forma exclusiva e individual. Cabe recordar que en 2020 fue invitado al escenario por Shakira y Jennifer Lopez en Miami.

Por el lado deportivo, los Patriots vienen de vencer a Denver Broncos en la final de la conferencia americana, mientras que los Seahawks se coronaron campeones de la conferencia nacional ante Los Ángeles Rams.

Consignar que New England Patriots son los máximos ganadores del Super Bowl con seis títulos, el último en 2019. Por su parte, Seattle Seahawks solo tiene uno, obtenido en 2014.

En 2015 ambos equipos animaron el Super Bowl XLIX, donde los Pats se impusieron por 24-20 en Glendale, Arizona.

Seattle Seahawks y New England Patriots están listos para el Super Bowl 2026. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

¿A qué hora y cómo ver en Chile el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX comenzará a las 21:00 horas de Chile y será transmitido en televisión por ESPN 2. Mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de pago Disney+.

¿A qué hora será el show de mediotiempo de Bad Bunny?

El halftime show de Bad Bunny podría comenzar a las 22:00 horas de Chile, dependiendo del trámite del juego.