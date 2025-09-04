Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1, válido por la fecha 16 del campeonato mundial, el que lidera con comodidad el equipo McLaren y el piloto australiano Oscar Piastri.

Pero quienes se toman todo el protagonismo en el Autódromo Nazionale de Monza es la Scudería Ferrari, quienes están en casa y ante los tifosi prepararon una gran sorpresa.

El equipo con sede en Maranello presentó una nueva livery en sus monoplazas para este gran premio, en homenaje al bólido con el que el histórico piloto Niki Lauda obtuvo su primer campeonato del mundo con Ferrari en 1975.

Aquello ocurrió justamente en Monza, cuando el austriaco le devolvió la gloria al ‘cavallino rampante’ conduciendo el legendario 312 T, que era mitad rojo en su parte inferior y mitad blanco en la parte superior, adornado con unas líneas tricolor por la bandera italiana.

A 50 años de aquello, el SF-25 lucirá muy parecido, ajustado a las características de los actuales y complejos automóviles de la Fórmula 1.

Pero eso no es lo único, ya que a lo largo del fin de semana los pilotos de la ‘escudería’, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, también vestirán indumentaria con un diseño vintage.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton junto al icónico 313 T de Niki Lauda. (Foto: @ScuderiaFerrari)

El homenaje de Lewis Hamilton a Niki Lauda

Este último, el siete veces campeón del mundo, también realizó otro homenaje a Lauda, quien se la jugó en 2013 para llevarlo a Mercedes cuando ejercía como presidente no ejecutivo y asesor del equipo alemán.

Hamilton que vive su primera temporada con Ferrari, replicó una icónica fotografía del austriaco, sentado en el césped con su uniforme estirado en el piso.

Cabe recordar que Niki Lauda falleció en mayo del 2019 a los 70 años. Es considerado una de las leyendas de la F1 habiendo ganado tres títulos mundiales: 1975, 1977 y 1984.