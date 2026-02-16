Se acabó la espera para los hinchas del fútbol de plata. Este fin de semana comienza a rodar la pelotita en la Primera B, un torneo que este año promete ser una verdadera “guerra de gigantes” debido a los nombres que se han sumado a las plantillas y la urgencia de equipos históricos por volver a la división de honor.

Candidatos y refuerzos: Un mercado agresivo

A diferencia de años anteriores, varios clubes han apostado por la billetera y la experiencia para asegurar el éxito:

El “Zorro” se potencia: Pese a los conflictos internos, Cobreloa mantuvo a Cristián Insaurralde (aunque puede partir) y sumó a piezas como Tomás Aránguiz y Bastián San Juan.

Pese a los conflictos internos, mantuvo a Cristián Insaurralde (aunque puede partir) y sumó a piezas como Tomás Aránguiz y Bastián San Juan. Iquique a todo motor: Los “Dragones Celestes” sacudieron el mercado con el fichaje de Zacarías López , quien se suma a la cuota goleadora de Edson Puch y Álvaro Ramos.

Los “Dragones Celestes” sacudieron el mercado con el fichaje de , quien se suma a la cuota goleadora de y Álvaro Ramos. La armada de Curicó: Con Leandro Benegas en ataque y el portero Damián Tello, los “torteros” quieren ser protagonistas desde el primer minuto.

Con en ataque y el portero Damián Tello, los “torteros” quieren ser protagonistas desde el primer minuto. Unión Española: Los Hispanos quieren volver inmediatamente a la serie de honor luego de un 2025 en falso.

No se sabe si Cristián Insaurralde jugará o no en Cobreloa este 2026.

El morbo de la primera fecha

El fixture nos regala choques con mucha historia. Destaca el cierre de la jornada en Calama, donde el Deportes Temuco de Arturo Sanhueza deberá visitar los 2.260 metros de altura para medir fuerzas con Cobreloa, en un partido que pondrá a prueba la resistencia de ambos proyectos.

Por otro lado, Santiago Wanderers debutará en Valparaíso con la presión de demostrar que su “bajo perfil” en fichajes no mermará su protagonismo.

Programación Fecha 1 – Primera B 2026