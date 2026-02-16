Se acabó la espera para los hinchas del fútbol de plata. Este fin de semana comienza a rodar la pelotita en la Primera B, un torneo que este año promete ser una verdadera “guerra de gigantes” debido a los nombres que se han sumado a las plantillas y la urgencia de equipos históricos por volver a la división de honor.
Candidatos y refuerzos: Un mercado agresivo
A diferencia de años anteriores, varios clubes han apostado por la billetera y la experiencia para asegurar el éxito:
- El “Zorro” se potencia: Pese a los conflictos internos, Cobreloa mantuvo a Cristián Insaurralde (aunque puede partir) y sumó a piezas como Tomás Aránguiz y Bastián San Juan.
- Iquique a todo motor: Los “Dragones Celestes” sacudieron el mercado con el fichaje de Zacarías López, quien se suma a la cuota goleadora de Edson Puch y Álvaro Ramos.
- La armada de Curicó: Con Leandro Benegas en ataque y el portero Damián Tello, los “torteros” quieren ser protagonistas desde el primer minuto.
- Unión Española: Los Hispanos quieren volver inmediatamente a la serie de honor luego de un 2025 en falso.
El morbo de la primera fecha
El fixture nos regala choques con mucha historia. Destaca el cierre de la jornada en Calama, donde el Deportes Temuco de Arturo Sanhueza deberá visitar los 2.260 metros de altura para medir fuerzas con Cobreloa, en un partido que pondrá a prueba la resistencia de ambos proyectos.
Por otro lado, Santiago Wanderers debutará en Valparaíso con la presión de demostrar que su “bajo perfil” en fichajes no mermará su protagonismo.
Programación Fecha 1 – Primera B 2026
|Día
|Hora
|Partido
|Estadio
|Viernes 20 de febrero
|20:00
|San Marcos de Arica vs. Deportes Santa Cruz
|Carlos Dittborn
|Sábado 21 de febrero
|12:00
|Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta
|Elías Figueroa
|Sábado 21 de febrero
|18:00
|Unión Española vs. San Luis de Quillota
|Municipal de La Pintana
|Sábado 21 de febrero
|20:30
|Deportes Iquique vs. Unión San Felipe
|Tierra de Campeones
|Domingo 22 de febrero
|18:00
|Rangers de Talca vs. Deportes Antofagasta
|Iván Azócar
|Domingo 22 de febrero
|20:30
|Deportes Puerto Montt vs. Deportes Copiapó
|Chinquihue
|Lunes 23 de febrero
|18:00
|Cobreloa vs. Deportes Temuco
|Zorros del Desierto
|Lunes 23 de febrero
|20:30
|Curicó Unido vs. Magallanes
|Jorge Silva Valenzuela