Deportes Temuco le puso punto a su decepcionante campaña en la Primera B 2025. Pese al triunfo 3-0 ante Deportes Recoleta en el Germán Becker, el gran objetivo del equipo de Marcelo Salas de ascender a Primera División estuvo lejos de cumplirse, ya que ni siquiera alcanzaron un puesto en la Liguilla de Ascenso.

Tras el cierre de temporada, el actual gerente deportivo del club, Roberto Rojas, anunció su salida del conjunto ‘Pije’ tras no lograr el retorno a Primera División después de tres años en el club bajo el mandato del ‘Matador’.

El ciclo de Arturo Sanhueza en la banca de Deportes Temuco también llegó a su fin (Photosport).

Gerente deportivo de Deportes Temuco dice adiós: “Yo no sigo”

El otrora guardameta reconoció en zona mixta a los medios locales que “Yo no sigo. Era un proyecto de tres años y el objetivo era ascender en el tercer año con un equipo que tuviese una base de jugadores de casa”.

“No se logró el objetivo de ascender. Sí se logró el objetivo de tener bastantes jugadores de cada, que me deja con una gotita de alegría, pero indudablemente que el objetivo no se cumplió y tampoco puedo ser ciego”, agregó.

A la hora del adiós, el recordado ‘Tomatín’ expresó palabras de agradecimiento al club de la Araucanía: “llegó el momento de decir gracias. Trabajé en un club que me dio todas las comodidades. Este año los directores entregaron mucho más de lo esperado y lamentablemente no llegamos a buen puerto. La intención estuvo y me quedo con eso, que trabaje con personas maravillosas que se la jugaron por hacer algo importante”, cerró.



