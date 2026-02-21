El empate 1-1 entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz por Primera B terminó con una repudiable escena. ¿Qué pasó? Tras el pitazo final, el DT del elenco visitante vivió una lamentable situación: fue agredido físicamente.

Así lo denunció John Armijo en conversación con BOLAVIP Chile. El entrenador del cuadro santacruzano acusa que fue golpeado por el presidente del conjunto local.

Según reveló el estratega, el hecho comenzó luego de entregar declaraciones a la señal oficial del fútbol chileno. Tras una breve discusión, se dispuso a emprender rumbo a camarines sin ni siquiera pensar lo que le ocurriría.

“Cuando estoy volviendo de la cuña de TNT Sports, mi coordinador empieza a hablar con el encargado de turno por los accidentes que habían pasado y este tipo aparece echándole la culpa a mis jugadores y a mi cuerpo técnico“, lanzó.

“Yo le dije que no fue así, que lo que estaba diciendo faltaba a la verdad, un poco explicando la situación. Me quería seguir discutiendo y le dije no siguiera, porque iba a defender sus intereses y yo los de mis jugadores“, agregó.

Escándalo en el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz. (Foto: Deportes Santa Cruz)

El cobarde golpe de puño que remece a la Primera B

Luego de dicha introducción, el director técnico de 44 años contó con lujo de detalle cómo fue insólitamente atacado por el timonel de San Marcos de Arica. No lo podía creer.

“Me doy media vuelta y me pegó un combo maletero por atrás. Me devuelvo, me tira otro que me lo saqué, giré la cara y me rozó arriba el gorro. Se quedó parado esperando que yo respondiera. Yo pensé que era una broma”.

“El tipo se arrancó. O sea, ni siquiera se quedó para defenderse y decir si tuvo la culpa o no. Se arrancó, se fue. Yo esperé a Carabineros e hice la denuncia correspondiente por Ley Estadio Seguro“, cerró.

