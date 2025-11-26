La Liguilla de Ascenso de la Primera B entra en su fase decisiva y este miércoles comenzará a disputarse la semifinal entre San Marcos de Arica y Cobreloa, una llave que promete alto voltaje desde el primer minuto.

Ambos equipos llegan con la misma ilusión: instalarse en la final y seguir soñando con el retorno a la Primera División.

El elenco de la Región de Arica y Parinacota arriba a este trascendental duelo tras cerrar una llave impecable ante Rangers de Talca: 3 a 0 en el global, por lo que los ariqueños saben que pueden llevarse a casa un buen resultado.

Por su parte, los Loínos tuvieron que sudar la gota gorda para estar en esta instancia: derrotaron en la tanda de penaltis a Santiago Wanderers, pero cuentan con jugadores experimentados y con el talento suficiente para complicar a cualquiera.

En el Estadio Zorros del Desierto se disputará la ida entre San Marcos de Arica y Cobreloa | FOTO: Alejandro Astorga/Photosport

San Marcos de Arica vs. Cobreloa: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre ariqueños y loínos arrancará a las 18:00 horas de este miércoles 26 de noviembre de 2025.

TV: ¿Cómo ver el partido entre San Marcos de Arica vs. Cobreloa?

TNT Sports transmitirá de manera íntegra el partido entre San Marcos de Arica y Cobreloa.

Internet: ¿Dónde ver de manera ONLINE a San Marcos de Arica vs. Cobreloa?

HBO MAX será el streaming en donde se podrá ver el encuentro entre los ariqueños y los calameños.