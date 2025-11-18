La Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B sigue encendiendo sus motores y uno de los partidos más llamativos de la jornada tendrá lugar en el Estadio Fiscal de Talca, donde Rangers buscará imponer su localía para dar el primer golpe ante San Marcos de Arica.

El cuadro rojinegro llega con el impulso de una campaña irregular, pero con un repunte en los últimos compromisos de local, donde registran tres triunfos consecutivos, que alimenta la ilusión de su hinchada.

Los “Bravos del Morro” mostraron pasajes interesantes durante el torneo, pero su mayor deuda estuvo precisamente en condición de visitante, donde solo lograron un seis derrotas y dos empates en ocho partidos cotejos.

En la última fecha de la fase regular se vieron las caras. ¿El resultado? Sólido 3-0 a favor del cuadro del norte de nuestro país | FOTO: Jose Robles/Photospor

La presión, el ambiente y la necesidad de competir al límite auguran un encuentro intenso, de pierna fuerte y con detalles que pueden marcar la diferencia.

El partido se disputará este martes 18 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Fiscal de Talca.

¿Qué canal transmite el partido?

El duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports, mientras que de manera online se podrá seguir por la plataforma HBO MAX.