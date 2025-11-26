San Marcos de Arica y Cobreloa animaron un duelo intenso en el Estadio Carlos Dittborn, propio de una semifinal que define el futuro en la categoría. Los locales salieron con decisión y los loínos respondieron con transiciones rápidas, generando un trámite abierto desde el inicio.

A los 39 minutos del primer tiempo, los Bravos del Morro sufrieron un duro traspié tras la expulsión de Matías Moya, quien vio la segunda tarjeta amarilla por parte del árbitro Franco Jiménez. Pese a quedar con uno menos, el elenco ariqueño golpeó rápido: a los 44’, Alfredo Ábalos capitalizó un error defensivo de los loínos y definió a corta distancia para poner el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, a los 54’, apareció el goleador de Cobreloa. Gustavo Gotti conectó un impecable cabezazo para establecer el 1-1. A los 91’, la historia volvió a cambiar de rumbo: Branco Provoste fue expulsado en Cobreloa tras una agresión, dejando a ambos equipos con 10 futbolistas.

Y si esto fuera poco, a los 92, cuando el duelo ya se iba y el empate parecía sellado, llegó la jugada clave. En el minuto 93, Ramón Fernández ejecutó con frialdad un penal que terminó decretando el 2-1 final para San Marcos de Arica, desatando la euforia en el Carlos Dittborn.

San Marcos de Arica dio el primer golpe en la semifinal | FOTO: Andy Manzanares/Photosport

Ahora, todo se trasladará a Calama, donde se definirá a uno de los finalistas que irá por el ansiado regreso a Primera División.

Cobreloa vs. San Marcos de Arico: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido se disputará este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Qué canal transmite el partido entre Cobreloa y San Marcos de Arica?

El duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports, mientras que de manera online se podrá seguir por la plataforma HBO MAX.