En San Luis reaccionan al posible fichaje de Fernando de Paul: “De nuestra parte…”

El gerente deportivo del conjunto canario se refirió a la posibilidad de fichar al 'Tuto' De Paul si es que logran subir a Primera División.

El futuro de Fernando De Paul en Colo Colo comienza a generar movimiento de cara al 2027. El arquero termina contrato a fin de año y su continuidad en el Estadio Monumental es incierta, especialmente después de perder la titularidad ante Vozinha y de arrastrar una larga lesión que lo hizo perderse toda la segunda rueda.

En los últimos días surgió el interés de Universidad Católica, que lo tendría en carpeta para reforzar su arco. Sin embargo, los cruzados no serían los únicos atentos a la situación del ‘Tuto’: San Luis de Quillota también aparece como una posible alternativa para el guardameta, quien es ídolo de la institución.

De hecho, el exfutbolista Rodrigo Goldberg entregó antecedentes sobre esta opción en Cooperativa Deportes. “Lo de De Paul, lo tengo chequeado, pero no confirmado, que, la gente que lo representan están esperando ver la situación de San Luis, porque si suben a Primera lo quieren, donde es un referente y tiene una tribuna con su nombre en el estadio”, aseguró el ‘Polaco’.

San Luis de Quillota buscará el ascenso a Primera División este domingo ante San Marcos (Photosport).

San Luis reacciona al posible fichaje de Fernando De Paul

En conversación con Bolavip Chile, el gerente deportivo del conjunto quillotano, Paulo Vergnano, abordó los rumores y reconoció su vínculo de años con el arquero, aunque descartó que exista un acercamiento oficial hasta ahora.

“Como gerente deportivo tengo una relación de muchísimos años con Fernando, pero de mi parte que soy el encargado de llamar para contratar, nunca lo he hecho. Entonces lo he visto, lo he leído y lo he escuchado, pero todo eso llega en el momento que tiene que llegar. Por supuesto. Pero de nuestra parte oficialmente de San Luis hacia Fernando no hubo ninguna inquietud hasta el momento”, confirmó el dirigente quillotano.