Vicente Conelli lanzó un fuerte mensaje en redes sociales: "La intención jamás fue insultar o denigrar ni a San Luis ni a Humberto Suazo", confesó.

Vicente Conelli salió a ofrecer disculpas públicas luego de la polémica que protagonizó durante los festejos de Cobreloa por el título de Primera B y el ascenso a la máxima categoría. El delantero apareció en una transmisión en vivo desde el bus del plantel, donde se escucharon cánticos e insultos dirigidos a Humberto Suazo, entrenador de San Luis de Quillota.

Tras la repercusión que generaron las imágenes, el atacante utilizó sus redes sociales para entregar su versión y lamentar lo ocurrido. En su mensaje, aseguró que nunca tuvo la intención de ofender al club quillotano ni al exdelantero de la Selección Chilena.

“Me duele que…”: Conelli pidió disculpas a Suazo

“Quiero disculparme públicamente por el video live de Instagram que anda circulando, respecto a la celebración en el bus. (…) Para mí, que juego en su posición, es un referente en todo sentido y me duele que se haya mostrado esa imagen sobre mí, ya que desde que era chico veía sus jugadas y goles y realmente lo admiro. Además de que los dichos tampoco van con mis principios”, declaró.

Conelli también explicó que sus palabras se dieron en medio de la euforia por la obtención del título del ascenso: “Espero puedan entender que todo fue parte de la euforia y el ‘show’ que se genera tras ganar un campeonato, y nunca desde la vereda de ofender o desprestigiar a San Luis y a Humberto Suazo”, agregó.

La polémica se originó luego de que los jugadores de Cobreloa entonaran cánticos contra Suazo: “Un minuto de silencio, para Chupete que está muerto”, “Se van para Quillota con el cu… roto” y “Chupete conch…” fueron algunas de las fuertes frases.

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