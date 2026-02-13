Todo listo para que arranque la Fecha 3 de la Liga de Primera donde destaca la disputa de uno de los clásicos más ‘picantes’ del fútbol chileno en un fin de semana marcado por los duelos de Universidad de Chile ante Palestino, Colo Colo contra Unión La Calera y Universidad Católica visitando a Cobresal.

En tanto, el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido enfrentará una verdadera prueba de fuego en San Valentín cuando enfrente a Deportes La Serena en una nueva versión del clásico de la Cuarta Región.

Tras una derrota en el debut ante la U. de Concepción, Coquimbo Unido derrotó a Palestino como local en la fecha siguiente, y ahora visitará La Portada ante un rival que viene de sumar un punto ante Universidad Católica (2-2) y una caída frente a O’Higgins (1-0).

Cómo ver GRATIS el duelo entre La Serena y Coquimbo Unido

El clásico más importante de regiones se jugará a las 12:00 horas de este sábado 14 de febrero y podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS por Canal 13 y sus plataformas 13.cl, Deportes 13, la señal 2 de T13 en Vivo y 13Go.

De acuerdo a lo informado por la señal televisiva, la transmisión entre ‘Granates’ y ‘Piratas’ estará encabezada por los relatos de Fabián Astudillo y los comentarios de Nahla Hassan.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera