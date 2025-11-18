Este martes comenzó la apasionante Liguilla de la Primera B para ascender a la serie de honor del fútbol chileno y donde Deportes Concepción se impuso 2-1 a Deportes Antofagasta en el Ester Roa de la ciudad del Bío Bío.

La figura excluyente del León de Collao fue el atacante Joaquín Larrivey, el que marcó los dos tantos lilas que le dan ventaja de cara a la revancha que se jugará en el estadio Calvo y Bascuñán.

Una vez finalizado el partido, el ex Universidad de Chile conversó con TNT respecto a la dulce jornada que tuvo. “Fueron dos goles importantes porque nos ayudan a estar más cerca de la clasificación. Por supuesto que no está nada definido. En lo personal, es muy lindo”, afirmó el argentino

Larri no escondió la esperanza que tiene de llegar a primera división. “Todos los que estamos en la Liguilla tenemos una mochila, todos somos equipos importantes. Estamos todos ilusionados, nosotros no somos la excepción. Vamos esperanzados en hacer un gran partido y estar en la siguiente fase”, agregó.

Joaquín Larrivey marcó dos goles en el triunfo de Deportes Concepción sobre Antofagasta.

Respecto al encuentro, Larrivey cuenta que “fue un partido muy cerrado y que se nos puso cuesta arriba en una jugada muy aislada. Creo que hicimos un buen primer tiempo y después, 11 contra 10, nos faltó más tranquilidad para irnos con más ventaja”.

Joaquín Larrivey quedó con gusto a poco

“Son partidos difíciles, donde se juegan un montón de cosas. Lamentablemente, me voy con la sensación de que tendríamos que haber hecho un gol más, pero vamos a ir a buscar con mucha fuerza la clasificación allá”, cerró.