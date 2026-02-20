Este viernes 20 de febrero arranca oficialmente la Primera B 2026, un torneo que promete emoción, goles y una lucha intensa por el ascenso a la Liga de Primera, máxima categoría del fútbol chileno.

Cada inicio de temporada genera especial expectación entre hinchas y jugadores, quienes buscan arrancar con el pie derecho y marcar la pauta desde la primera fecha.

En ese marco, el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz, que se jugará en el Estadio Carlos Dittborn, captará la atención de los fanáticos del fútbol de ascenso, siendo uno de los duelos más esperados del estreno del campeonato.

El elenco ariqueño y la escuadra unionista se enfrentan en el norte del país | FOTO: Andy Manzanares/Photosport

El elenco dirigido por Iván Sandrock llega tras empatar 0-0 en la revancha ante Deportes Iquique por la Copa Chile, luego de caer 4-0 en la ida frente a los Dragones Celestes. Por su parte, los de la Región de O’Higgins vienen con la moral en alto tras imponerse 4-1 en la ida ante Magallanes y cerrar la llave con una victoria 2-1 frente al Manojito de Claveles.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz?

El partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz se disputará este viernes 20 de febrero, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Carlos Dittborn de Arica.

¿Dónde y cómo ver el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz?

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium, siendo la única señal de TV que dará el partido en Chile. Además, quienes prefieran seguirlo vía streaming podrán hacerlo a través de HBO Max.