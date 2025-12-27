Cobreloa se empieza a preparar con todo para lo que será su temporada 2026, en donde los ‘Loínos’ tienen como su principal objetivo el lograr su anhelada vuelta a la primera división.

Por esto, el conjunto de César Bravo ya ha comenzado a moverse rápidamente dentro de este mercado de pases para nutrir su plantel con nuevos refuerzos y renovación de jugadores claves.

Pero no todo es alegría en el conjunto naranja, ya que pensando en la próxima temporada podrían perder a un importante jugador, que podría cambiar de aires en el Ascenso.

Se trata del portero Hugo Araya, quien estaría siendo seguido muy de cerca por el reciente equipo ascendido a la Liga de Ascenso, Puerto Montt, que según informó el periodista Pedro Marín en su cuenta de ‘X’, busca al guardameta.

Puerto Montt sondeó a Araya | Foto: Photosport

“El portero de Cobreloa Hugo Araya quien tiene contrato vigente con los mineros fue sondeado por parte de la gente de Puerto Montt, pero el formado en la entidad loína esta siendo considerado en el plantel 2026 de los naranjas”, declaró el comunicador.

Ante este escenario, los próximos días podrían ser claves para poder definir el futuro de Hugo Araya, quien es consderado por César Bravo, pero esta ofrecimiento de Puerto Montt, podría hacerlo pensar pensando en el 2026.

En Síntesis