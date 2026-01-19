Sorpresa causaron las palabras de Miguel Ramírez, quien en cierta medida se desmarcó de los descensos de Deportes Iquique y Unión Española, diciendo que no era ni el único ni el mayor responsable en ambos equipos.

Estas palabras fueron recogidas por Marco Sotomayor, periodista e hincha de Unión Española quien en diálogo con Bolavip Chile apuntó que “Nunca es un solo responsable, eso es verdad. La responsabilidad mayor, eso sí, es siempre del entrenador”, dijo.

Miguel Ramírez habló tras una nefasta temporada 2025. | Foto: Photosport

“Tampoco estamos hablando de que es el único responsable, ahora bien, si dentro de un año me pasan dos equipos y a los dos los dejo en el descenso sí que hay responsabilidad de él”, complementó el comunicador.

Para Sotomayor, Ramírez nunca debió haber llegado al cuadro hispano: “No tenía para que asumir en Unión Española y si lo hizo para ganar un billete, es doblemente censurable. Cuando te echan de un equipo porque lo llevas último, mentalmente no estás bien y necesitas tiempo parar replantearte”.

“Yo comparto de que en Unión Española las contrataciones que se hicieron fueron espantosas, horribles, y esa es toda de Miguel Ramírez y Sabino Aguad”, cerró endosándole responsabilidad al campeón de América con Colo Colo.

En síntesis

El periodista Marco Sotomayor señaló a Miguel Ramírez como el mayor responsable de los descensos.

Sotomayor criticó que el DT asumiera en Unión Española tras dejar a Iquique último.