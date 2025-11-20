La Liga de Primera 2025 está en su tramo final y el partido entre Deportes Limache y Unión Española en el Estadio Lucio Fariña de Quillota ha adquirido la categoría de verdadera “gran final” por la permanencia.

Para ambos equipos, cada punto es vital y la presión sobre jugadores y cuerpos técnicos es máxima, considerando que un error podría acercarlos peligrosamente al descenso.

El equipo que ahora dirige interinamente Gonzalo Villagra no ha mostrado un rendimiento consistente durante la temporada. La urgencia por sumar puntos ha puesto a los jugadores bajo la lupa, y la tensión se siente dentro y fuera de la cancha.

Ambas escuadras se jugarán la vida en este trascendental duelo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Marco Sotomayor y el importante partido de Deportes Limache vs. Unión Española

En conversación con Bolavip Chile, el periodista Marco Sotomayor, reconocido hincha rojo, calificó el partido como de máxima tensión para el cuadro de la comuna de Independencia.

“Para toda la gente de Unión Española, es la final del mundo”, advirtió el comunicador.

Sotomayor reveló que algunos jugadores deberán subir su nivel y demostrar actitud en dicho cotejo. “La Unión tampoco ha jugado mucho este año, yo no espero que tenga un rendimiento superlativo, pero sí que haya jugadores que suban su nivel, o sea, que entiendan que se están jugando la permanencia, porque te da la impresión de que algunos jugadores se colocan la camiseta de la indolencia o de la indiferencia”, remarcó.

Respecto al trabajo del técnico Villagra, el panelista de Círculo Central afirmó que “el discurso que tiene que hacer primero que todo Villagra es precisamente ese, apelar a la actitud, apelar al temperamento, porque si no sería la segunda vez que bajaría”.

Finalmente, Sotomayor analizó la estrategia que podría emplear Unión Española frente a Limache: “Yo creo que Villagra va a trabajar el partido de atrás hacia adelante a pesar de que la obligación de Unión es ganar ¿por qué? Porque la reconversión defensiva de Limache es lenta. Yo creo que la Unión los gana, y si los gana, los gana por fuera con el adelantamiento de los dos volantes laterales que tiene”, sentenció.