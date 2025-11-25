“Yo diría que es casi irreversible. Fíjate que Limache debe enfrentar a un equipo como la Calera, que ya tiene poco que ganar o que perder. Por lo tanto, ya con un empate deja la situación absolutamente caótica”. Esas fueron las primeras palabras del periodista hincha de Unión Española Marco Sotomayor a BOLAVIP.

El comunicador dialogó largo y tendido con nuestro portal para repasar todas las falencias que atravesó el cuadro hispano durante una nefasta temporada 2025 en donde pasó de jugar Copa Sudamericana a estar casi sentenciado al descenso a la Primera B.

“Yo creo que la gente de Unión ya no estamos haciendo la idea, digamos, estamos tratando de asimilar el shock y darnos cuenta que lo más probable es que el próximo año estemos en la B no más. El análisis va a quedar para después del duelo”, complementó.

Las claves de la terrible campaña de Unión Española al borde del descenso

El 2025 el cuadro de Independencia lo comenzó de la mano de un histórico como José Luis Sierra. Pese a ello, el equipo nunca mostró solvencia en ninguna de sus líneas y es, para Sotomayor, el primer gran factor que tiene a su club sumido en esta crisis.

“Yo creo que lo que hizo el ‘Coto’ fue claramente malo futbolísticamente. Pésimo, si la Unión terminó en la primera rueda con siete puntos. Siete de cuarenta y cinco, imagínate el porcentaje, una cagada como 11%, 12%, algo así. Pero yo sé que el ‘Coto’ no tuvo dolo”, aseveró.

José Luis Sierra es apuntado como uno de los grandes culpables de la debacle de Unión (Foto: Photosport)

En esa línea, sostuvo que: “El ‘Coto’ no lo iba a hacer intencional o por flojera, nada, porque fue un jefe de Unión Española. Sacó campeón a la Unión y fue campeón como jugador y como técnico. Entonces, imposible uno pensar que lo hizo por desidia. Pero después había que hacer la corrección”.

Pero luego, el equipo tampoco mejoró de la mano de Miguel Ramírez, quien llegaba a Independencia tras ser despedido del cuadro colista del fútbol chileno, por lo que culpó de esta decisión a la dirigencia: “Ya se hizo la corrección sacando a Sierra de la Banca, que fue una medida yo que sé que fue súper dolorosa y todo. Quedó a cargo del buque Sabino, y Sabino me imagino que pensó que la idea era ahorrarle plata a Unión. Y fue al… Discúlpame lo que voy a decir, pero tenía que ir a comprar la Quinta Avenida y terminó con Meiggs”.

Sabino Aguad sería, para Sotomayor, el máximo responsable de la crisis de Unión Española (Foto: Photosport)

El tercer gran factor pasa directamente por el ‘Cheíto’ según Marco Sotomayor: “O sea, lo que trajo Unión Española no es para salvar a ningún equipo en la historia del mundo”.

Los refuerzos fueron otro de los puntos que desfavorecieron al club. “Yo no puedo traer a Formiliano, que era reserva”. También las emprendió contra otro fichaje: “Al cabro venezolano, Tamayo, que no es malo, pero que no tenía un minuto porque había jugado solo Copa Chile”.

“Trajo a Renato Huerta, un delantero que nadie sabe de qué juega, qué hace. No ha jugado en la U, la U lo pasó a Calera, Calera lo devolvió… Trae al chico este de Cobreloa Insaurralde, que vivía lesionado. Juega 20 minutos por partido con suerte. Y no tenemos arquero… tampoco el cabro Parra había sido titular. ¿En qué equipo había sido titular titular? En ninguno”.

Finalmente, ‘Cheíto’ sacó la peor parte con el último de los dardos: “Con el respeto que le tengo a Miguel Ramírez, a Miguel lo habían echado de un equipo que estaba último y lo contrata el equipo que estaba penúltimo”.

Miguel Ramírez no logró salvar de la profunda crisis a Unión Española (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Cómo voy a traer al técnico que viene saliendo de una crisis, de una tensión, de un stress de mierda, dejando un equipo último, y lo traigo para salvar a otro que está en las mismas condiciones. Entonces, claro, al final del camino, cuando renuncia Ramírez, él dijo ‘yo no tenía la fuerza para liderar a ese equipo’ y yo le creo. No es que no la tenga per se. No la tenía porque ya había sido un semestre de mierda en Iquique”, cerró.

