Unión Española atraviesa semanas agitadas tanto dentro como fuera de la cancha. Tras consumarse su descenso, el cuadro hispano ya comenzó su preparación para disputar la Primera B, en un 2026 que asoma como clave para intentar regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol chileno.

Uno de los jugadores que llegó para reforzar al elenco de Independencia fue Emiliano Vecchio. Sin embargo, días después el propio futbolista confirmó que no continuará en el club y que regresará a Argentina, luego de que tanto el volante como su esposa, Virginia Tissera, acusaran una serie de incumplimientos contractuales por parte de la institución.

Sumado a todo esto, en las últimas horas el caso Vecchio sumó un nuevo capítulo a la crisis institucional y deportiva que vive Unión Española, luego de que el periodista Rodrigo Piñeiro atacara duramente a la dirigencia. “Le di prioridad a la Unión Española y me trataron de una manera que no me merecía. No importa, no importa”, dijo a ESPN.

La pareja de Emiliano Vecchio se cuadra con Rodrigo Piñeiro

A través de una publicación en Instagram, la pareja de Vecchio se cuadró con los dichos de Piñeiro y escribió una frase breve pero cargada de significado: “La mala no miente nunca”.

Pero eso no fue todo. En la misma historia, agregó otro texto que reforzó su respaldo al futbolista: “Felices de estar en casa, y haber sumado anécdotas. Siempre y en todas con vos Emiliano Vecchio”.

En síntesis…

La crisis en Unión Española sumó un nuevo capítulo luego de la salida de Emiliano Vecchio por supuestos incumplimientos contractuales.