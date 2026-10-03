Santiago Wanderers sufre otra dura derrota en Primera B: así quedó la tabla tras triunfo de Recoleta

Los Caturros sufrieron una dura derrota 2-1 ante Recoleta y le dejaron en bandeja el liderato absoluto a Cobreloa, a cuatro fechas del final.

Santiago Wanderers sigue en caída libre en la Primera B y sufrió un duro golpe tras caer como visitante 2-1 ante Deportes Recoleta por la pendiente Fecha 16 de la Liga de Ascenso. Los ‘Caturros’ sumaron su tercera derrota consecutiva y le dejaron en bandeja a Cobreloa la opción de escaparse en la cima.

En el Estadio Santa Laura, los recoletanos pegaron rápidamente en el primer tiempo: a los 15’ Carlos González aprovechó un rebote de Bayron Martínez dentro del área para el 1-0, mientras que a los 45’ Germán Estigarribia aumentó la cifra 2-0 tras aprovechar un gran centro en el área chica.

Recoleta festeja y se mete de lleno en la pelea por subir a Primera División (Photosport).

El Decano llegó al descuento en el arranque de la segunda mitad. Un remate colocado de Cristóbal Ponce -quien se fue expulsado en los descuentos por un codazo- estrechó el marcador a los 54′ y puso todo el suspenso en Independencia.

De ahí en adelante el trámite fue de arco a arco. Con opciones de gol en ambos arcos, tanto Álvaro Salazar como el propio Martínez se convirtieron en figuras al evitar el desahogo rival.

Wanderers en caída libre en Primera B

Con este resultado, Santiago Wanderers se mantuvo en el segundo lugar con 44 puntos, a la espera de lo que haga San Luis este domingo ante Unión Española. Si los quillotanos suman puntos de local ante los hispanos, los Caturros caerán al tercer puesto de la tabla de posiciones.

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Por su parte, el elenco dirigido por Francisco Arrué trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones con 41 puntos y se afirma en puestos de liguilla de ascenso.

En la próxima jornada, Wanderers recibirá en Playa Ancha a Curicó Unido, mientras que Recoleta recibirá a Magallanes en un partido clave en la lucha por los puestos de postemporada.

Así queda la tabla de la Liga de Ascenso

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 25 12 9 4 43 27 16 45 2 Santiago Wanderers 26 12 8 6 41 28 13 44 3 San Luis 25 12 8 5 39 29 10 44 4 Magallanes 26 12 7 7 42 38 4 43 5 Recoleta 26 11 8 7 38 34 4 41 6 Antofagasta 25 10 8 7 42 26 16 38 7 Copiapó 26 10 7 9 40 39 1 37 8 San Marcos 25 9 9 7 31 23 8 36 9 U. Española 25 10 6 9 32 32 0 36 10 Puerto Montt 26 10 4 12 26 34 -8 34 11 Temuco 25 8 8 9 40 35 5 32 12 Iquique 25 6 10 9 33 30 3 28 13 Curicó Unido 26 6 9 11 22 39 -17 24 14 Santa Cruz 25 4 10 11 26 38 -12 22 15 Unión San Felipe 25 5 7 13 16 42 -26 22 16 Rangers 25 4 6 15 23 40 -17 18