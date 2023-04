Un deslucido partido disputaron este sábado al medio día Deportes Puerto Montt y San Luis de Quillota en el estadio Chinquihue, ya que parecía que el encuentro finalizaba sin goles y con un punto para cada uno. Hasta que un eterno goleador del fútbol chileno dijo lo contrario.

Humberto Suazo anotó al minuto 90+5 el único gol del partido para los Canarios, que los deja por el momento en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Primera B.

Un tiro de esquina servido desde el sector derecho encontró destapado al 'Chupete' en el área chica, que cabeceó sin marca al cuerpo del portero Mauricio Viana, que nada pudo hacer ante el testazo del sanantonino

Suazo fue el héroe en el triunfo de San Luis ante Puerto Montt | Foto: San Luis

Con su quinto tanto en la Primera B, desató la algarabía de los futbolistas quillotanos, así como del público que llegó hasta Puerto Montt a alentar a su equipo. Ya en la celebración, Suazo celebró como es tradición: con sus dedos índices en sus oídos. El gol encuentra aún más emoción con el relato de la transmisión oficial de TNT Sports:

"Si sabes cómo es Humberto no lo puedes dejar sin marca, Humberto no se nos va, no te vayas nunca Chupete, no te canses de anotar. Solito, con el arco a su merced. Humberto Suazo no está viejo, está más bueno que nunca, pura calidad del Chupetón", gritó con todo el relator del encuentro.