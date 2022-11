El momento que los fanáticos del fútbol esperan por largos cuatro años, al fin ya está aquí: la Copa del Mundo de Qatar 2022 inicia este fin de semana con el partido entre el país local y Ecuador. Para no olvidar ningún detalle de la fase de grupos y poder registrar toda la información de la primera ronda, te dejamos el Excel del torneo.

¿Cómo descargar gratis el Excel del Mundial de Qatar 2022?

El sitio web "clasesexcel" desarrolló un documento para ir completando de manera organizada todos los resultados de la Copa del Mundo. Desde la fase de grupos y sus posiciones, hasta la final. Pincha aquí para poder descargar de manera gratuita el Excel de Qatar 2022.

Posibles cruces en octavos de final

La tecnología cada vez ofrece mayores soluciones a los fanáticos del fútbol, donde el lápiz, el cuaderno y la calculadora comienzan a quedarse en el pasado, aunque todavía hay fieles que prefieren ir completando los resultados "a mano". Lo cierto es que Excel entrega la opción de incluso ir aventurándose en lo que podría pasar en octavos de final y quiénes podrían ser los clasificados por grupo.

Desde ya y jugando al fútbol ficción, en la ronda de los 16 mejores se podrían dar encuentros como el de Argentina vs Dinamarca, España vs Bélgica, Croacia vs Alemania y Brasil vs Uruguay, por nombrar algunos. Claro que bien se sabe que este deporte es indescifrable y si se diera la lógica siempre, no sería tan popular alrededor del mundo.

Lo cierto es que los fuegos se abrirán el domingo 20 de noviembre, donde la local Qatar se medirá ante Ecuador a las 13:00 horas de Chile. En la previa se realizará la tradicional ceremonia inaugural, donde aún no hay artistas confirmados, pero sí algunos que se han negado a actuar en ella.