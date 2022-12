Kylian Mbappé sueña con su segunda Copa del Mundo: "Me he preparado a tope para ganarla"

La Selección de Francia durante esta jornada logró conseguir el paso para los cuartos de final de la Copa del Mundo, en la que el conjunto dirigido por Didier Deschamps se impuso por 3-1 ante Polonia, con una gran actuación de su máxima figura, Kylián Mbappé, quien anotó un doblete durante esta jornada.

El crack que milita en el PSG tuvo palabras para lo que fue esta clasificación a la ronda de los ocho mejores, en la que el joven atacante señala que el poder conseguir un nuevo Mundial es su gran prioridad y está muy mentalizado para lograr aquello.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me fijé, aunque todavía está lejos", partió señalando Mbappé.

Durante esta semana, el atacante francés se vio envuelto en una polémica en la que lo entrelaza con Budweiser, quien otorga los premios de los MVP de los partidos y que luego de aquello, el jugador no habla con la prensa, algo que clarificó en esta jornada y pidió disculpas a la prensa.

Mbappé quiere ir por su segundo Mundial consecutivo | Foto: Getty Images

"No es culpa de ellos. No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", apuntó.

Finalmente, Mbappé se refirió a lo que fue el partido de esta jornada ante Polonia, la que catalogó como un duelo bastante duro, pero destacó la gran labor que hizo su equipo, en la que tuvo paciencia para poder quedarse con la serie de octavos de final.

"No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura”, cerró.