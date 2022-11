Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver a Suiza vs Camerún por TV, ONLINE, el MINUTO A MINUTO

En una Copa del Mundo que ha estado repleta de emociones y sorpresas, Suiza y Camerún saltan a la cancha a escribir su propia historia en Qatar 2022. Ambos integran el Grupo G, donde también está Brasil.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Suiza vs Camerún juegan este jueves 24 de noviembre a las 7:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports en televisión y DirecTV Go por streaming. Canal 13 y Chilevisión no lo darán.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina : 7:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV

: 7:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV Bolivia : 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 7:00 horas por Rede Globo

: 7:00 horas por Rede Globo Colombia : 5:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

: 5:00 horas por DirecTV y DirecTV Go Ecuador : 5:00 horas por por DirecTV Sports y DirecTV GO

: 5:00 horas por por DirecTV Sports y DirecTV GO México : 4:00 horas por Sky Sports, ViX+

: 4:00 horas por Sky Sports, ViX+ Paraguay : 7:00 horas por Tigo Sports

: 7:00 horas por Tigo Sports Perú : 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO

: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO Uruguay : 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo llegan?

Suiza si bien no es de los países más poderosos de Europa, siempre tiene algo que decir en la Copa del Mundo. En Rusia 2018 alcanzaron los octavos de final, donde cayeron ante Suecia. Con jugadores a históricos como Yann Sommer, el "chileno" Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, buscan arrancar ganando.

Camerún regresa a un Mundial luego de perderse Rusia 2018. Si bien ya no tiene figuras de la envergadura de Samuel Eto'o, de igual manera cuenta con buenos jugadores, los que son encabezados por André Onana, quien es el arquero del Inter de Milán. Ante Suiza necesitan comenzar con un buen resultado.

El Grupo G asoma en el papel, como muy parejo más allá de la presencia de Brasil. Suiza, Camerún y Serbia asoman como los países que lucharán por un lugar en octavos de final, pero en Qatar 2022 las sorpresas están a la orden del día y cualquier cosa puede suceder en la cancha.

Revisa el Grupo G del Mundial EN VIVO: