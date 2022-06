La ilusión de los hinchas nacionales se derrumbó. Hace pocos instantes la FIFA entregó el esperado fallo por el caso Byron Castillo y fue a favor de Ecuador, por lo que de momento, Chile no será parte del próximo Mundial de Qatar 2022.

Desde la ANFP ya anunciaron que apelarán a esta decisión y Eduardo Carlezzo contó todos los pasos que van a seguir. “Debemos solicitar los fundamentos de la decisión, lo que hicimos esta mañana. FIFA recibió los fundamentos y los está redactando. Espero al final de la próxima semana tener ese fundamento y así conocer por qué se rechazó. Con eso, vamos a presentar un recurso a la Cámara de Apelaciones, donde imaginamos tendremos una respuesta en más o menos 20 días”, expuso en conferencia de prensa.

Respecto a los plazos, el abogado señaló que “podemos agotar todo hasta el final de septiembre o antes. En varias otras ocasiones se falló bastante rápido, cuando la materia necesitaba de urgencia. No recuerdo un tema en el fútbol que necesite tanto como este. Ellos fallarán de la forma más rápida posible”.

Al ser consultado por las razones que cree influyeron en la decisión de la FIFA, sostiene que “el principal enemigo es que el Mundial está ahí y la organización en curso”, y siguió apuntando a las pruebas que fueron desestimadas en esta acusación y que confía serán acogidas por el TAS.

La FIFA determinó que no hubo inscripción indebida de Byron Castillo. / FOTO: Guillermo Salazar

“Seguimos con la misma estrategia, los argumentos que tenemos son sólidos. La cantidad de prueba que llevamos a FIFA es demasiada. ¿Qué faltaría para FIFA? ¿Una confesión del jugador? Creo que eso no lo vamos a lograr, pero tenemos toda la documentación que lo conecta a Tumaco y que descalifica su certificado de partida existe. ¿Qué más faltaría para probar que Castillo nació en Colombia y no en Ecuador? Logramos obtener demasiada documentación y su familia en Tumaco, la propia federación ecuatoriana lo declara colombiano. ¿Cómo se puede olvidar una investigación interna?”, expuso.

Parte de los argumentos para darle la razón a Ecuador es que el ente rector del fútbol mundial no puede pasar por encima de la normativa de cada país, algo que para Carlezzo no tiene mayor validez. “Hemos visto casos donde FIFA desconsideró decisiones nacionales. Ellos y lo he visto, siempre aplicó sus propias reglas y normativas. Esa es la idea. Esperamos que FIFA aplique, porque el código disciplinario castiga falsificación de documentos. ¿Se puede ir al Mundial? Confiamos”, cerró.

