La Selección Sub 20 hizo un papelón en Colombia y el cuadro de Patricio Ormazábal se quedó sin pelear por ir al Mundial. Jorge Garcés realizó un análisis particular de la situación.

Ex técnico de la Selección Chilena al hueso con la Sub 20: "Clasificar a segunda ronda hubiese sido una mentira"

El fracaso de la Selección Chilena Sub 20 solo lleva horas y el dolor de la eliminación está fresco, luego del papelón ante Venezuela que dejó a La Rojita sin poder luchar por ir al Mundial de Indonesia. El proceso fue liderado por Patricio Ormazábal y su ayudante Milovan Mirosevic, quienes solo ganaron un partido sobre cuatro disputados y quedaron fuera de la cita planetaria.

Sin duda, el planeta del fútbol chileno está dolido por el bajo mostrado por la Sub 20 y el ex técnico de la Selección Chilena, Jorge Garcés también entregó su parecer sobre la situación que repercutió con todo a la actividad formativa.

"Me quedó la sensación de tristeza, de impotencia, pero es la triste realidad. En este torneo, en todos los partidos, no mostramos nada. La verdad, incluso, que el triunfo contra Bolivia no fue para nada merecido. En el juego no dominaron", expresó.

Además, el Peineta agregó que "con Ecuador el comienzo se vieron algunas cosas y detalles importantes de fútbol, que se pudo haber terminado el partido en ventaja de 2-0. Después de eso, no vimos nada. Clasificar a segunda ronda hubiese sido una mentira. Creo que no lo merecíamos".

La Selección Sub 20 tuvo un pésimo papel en el Sudamericano (Comunicaciones FFCH)

El Peineta fue muy crítico con el proceso de Ormazábal y Mirosevic, aunque que cree que a ambos técnicos les faltó experiencia para llegar más allá con una buena camada de futbolistas.

"El Pato venía trabajando hace largo rato con esta Selección, pero siento que las selecciones menores que han tenido alguna participación buena ha sido con técnicos de experiencia como José Sulantay, Leonardo Véliz, Ivo Basay. Creo que antes de tomar a una selección me da la impresión que debe haber un recorrido", sentenció.

Garcés, quien quiere retornar a Bélgica a dirigir, manifestó que este equipo "nunca tuvo un fondo físico y técnico ni futbolístico. No se veía. El Pato venía trabajando hace un largo rato con esta selección, pero no les alcanzó".