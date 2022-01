La Selección Chilena no pudo ante la Selección Argentina y fue derrotada por 2-1 en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, resultado dejó a la Roja casi sin chances de clasificar a una próxima cita planetaria.

Un duro análisis realizó el periodista Fernando Agustín Tapia sobre el partido de la Roja ante la Albiceleste y tuvo palabras para la demora en la realización del cambio de Claudio Bravo en el primer tiempo.

"Para mi Chile no jugó bien, se vio un equipo muy cortado, obviamente esa fue la propuesta táctica de Lasarte. El equipo careció de variantes por los costados, fue todo muy centralizado y en el mediocampo los duelos lo ganaron los centrocampistas argentinos", comenzó diciendo el comunicador en Pauta de Juego.

"Chile remató dos veces al arco, uno es el gol de Brereton y el otro el remate de Paulo Díaz que el Dibu Martínez saca de forma extraordinaria. En el segundo tiempo, lo único que hay es un centro de Montecinos, que es el único jugador revulsivo que tiene la Roja y muestra ganas y se transmite, que conecta Ben y sacó nuevamente el arquero argentino", agregó.

"Ayer yo no vi tantas diferencias entre los dos equipos, pero ellos aprovecharon nuestros errores. En el primer gol hay un error, una perdida en el mediocampo. Y en el segundo gol, yo pienso que la respuesta de Bravo es débil y más encima estaba lesionado y pedía a gritos el cambio", complementó.

Tapia criticó a Lasarte y Bravo por no haber salido a tiempo del terreno de juego, luego que el arquero chileno estuviera evidentemente lesionado, mermándolo en los dos goles de Argentina. "La banca de Chile ayer se equivocó en demorar el cambio de Bravo y eso no puede suceder. Me llama la atención que con todo el oficio que tiene el arquero chileno no se haya tirado al piso a buscar el cambio, su respuesta no es de un arquero de categoría, dar rebote no es de un portero de su categoría. Ese error marca la diferencia del partido y es de la banca de Chile y de Claudio Bravo", sentenció.