A Fernando Agustín Tapia no le gustó para nada que Patricio Ormazábal dejara afuera a una de las figuras de la Selección Chilena Sub 20 y tildó el trabajo del DT chileno como "un desastre".

La Selección Chilena Sub 20 sufrió una contundente derrota por 3 a 0 ante Uruguay, resultado que dejó al cuadro dirigido por Patricio Ormazábal complicado con la clasificación al hexagonal final del Sudamericano, y por lo tanto, al Mundial de Indonesia 2023.

El desempeño de la Roja generó una ola de críticas en las redes sociales, pero todos los dardos fueron apuntados hacia el estratega 43 años. ¿El motivo? El cambio de esquema y la no utilización de grandes figuras, tal es el caso de Lucas Assadi, una de las grandes promesas del fútbol chileno y de Universidad de Chile.

Assadi entró en el segundo tiempo ante los charrúas | Foto: Guille Salazar

El periodista Fernando Agustín Tapia no se quedó callado y analizó la labor que está realizando el ex futbolista de Universidad Católica en Colombia.

"Ha sido un desastre, ha sido un desastre lo de Ormazábal. Imperdonable incluso", arrancó diciendo el comunicador.

"De partida no entiendo porque no juega Assadi y al margen de las explicaciones que pueda tener el técnico, a mí juicio Assadi es el jugador más sobresaliente que tiene esta generación o de estos jugadores que fueron convodados, entonces no tiene explicación ni lógica su ausencia, que no sea titular ni en el primer ni en el segundo partido. Para mí es una neglicencia inexcusable grave del entrenador", agregó.

"Yo no comprendo, trato de darle una vuelta. Es inexplicable e inexcusable que el DT de la Selección Sub 20 no utilice al jugador más desequilibrante de los que llevó", sentenció el también lector de noticias de TVN Deportes.

Recordar que la Roja se tendrá que jugar el todo por el todo este martes 24 de enero contra su símil de Bolivia, donde los futbolistas nacionales deberán obtener un triunfo para seguir con vida en el Sudamericano.